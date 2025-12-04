Giftland 2025 Roma il mercato natalizio con regali artigianali e laboratori creativi

Il Natale a Roma si accende con il ritorno di Giftland, La città del regalo, uno degli eventi più amati del periodo festivo. Per due weekend 6, 7, 8 dicembre e 13, 14 dicembre dalle 11.00 alle 20.00 il San Paolo District si trasforma in un enorme villaggio natalizio al coperto, con spazi dedicati alla creatività, artigianato e divertimento per tutte le età. Tra stand colorati, profumi di dolci e luci calde, Giftland conferma la sua identità di spazio inclusivo e vivace, in cui trovare oggetti unici, regali fatti a mano, prodotti vintage e idee originali provenienti da oltre 200 espositori selezionati da tutta Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Giftland 2025 Roma, il mercato natalizio con regali artigianali e laboratori creativi

Ci sdoppiamo per voi! Dal 6 all'8 Dicembre saremo: A GIFTLAND @vintage_market_roma (6-7-8 Dicembre, h 11-20) Il grande mercato di Natale a @san_paolo_district con oltre 200 espositori! Troverete il FAD nell'area beverage, pronti a coccolarvi mentr - facebook.com Vai su Facebook

Un Natale pieno di sorprese con Giftland, la Città del Regalo ift.tt/g052ljs Vai su X

