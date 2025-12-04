Gianni Mutarelli è il nuovo segretario provinciale di Sinistra Italiana Arezzo

L’assemblea provinciale di Sinistra Italiana di Arezzo, riunitasi la scorsa settimana, ha eletto Gianni Mutarelli come nuovo segretario provinciale, a seguito delle dimissioni di Guido Pasquetti, a cui l’assemblea ha rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro portato avanti in questi anni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Gianni Mutarelli è il nuovo segretario provinciale di Sinistra Italiana Arezzo

Leggi anche questi approfondimenti

Gianni Sperti nuovo tronista di Uomini e Donne?/ “Non so corteggiare”, indizio? Intanto è di nuovo single… - Lui, come Tina Cipollari, è da considerare parte integrante delle dinamiche che hanno reso celebre e longevo Uomini e Donne; Gianni Sperti sa essere tagliente, irriverente, ma anche netto ed empatico. Riporta ilsussidiario.net

Gianni Morandi, L'Attrazione è il nuovo singolo firmato da Jova - L'Attrazione è il nuovo singolo di Gianni Morandi disponibile dal 15 novembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Epic Records/Sony Music Italy, prima ... Come scrive ansa.it

Gianni Fiorellino "rock show", un nuovo live all'Arena Flegrea - Parentesi rock per Gianni Fiorellino che annuncia per la prossima estate l'allestimento del suo nuovo live. Segnala ansa.it

Gianni Fiorellino, ecco il nuovo singolo: “Scusame” - Nuovo singolo per Gianni Fiorellino, che canta l'amor perduto in “Scusame” , il brano è stato inciso da Leone Produzioni per l'etichetta Zeus Record, disponibile da oggi su tutte le piattaforme di ... Lo riporta ilmattino.it

Gianni Sperti nuovo tronista: “Non possiamo sapere se per lui scenderanno uomini o donne” - A riportare la notizia è il settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti che, in realtà, pare essersi affezionato all'idea che questa cosa possa succedere, dal momento che è già da qualche anno che si ... Riporta fanpage.it