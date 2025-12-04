Gianluca Grignani torna live nel 2026 a Milano e Roma

Milano, 4 dic. (askanews) – Nel 2026 Gianluca Rrignani tornerà sulle scene live con Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll, due imperdibili concerti in programma il 25 maggio 2026 all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio 2026 all’Atlantico di Roma. I biglietti saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e su Ticketmaster.it dalle ore 14.00 di domani, venerdì 5 dicembre. Info su www.tridentmusic.it. L’elettrico cantautore torna a calcare le scene live con l’energia e la grinta che da sempre lo contraddistinguono per presentare per la prima volta dal vivo i brani che saranno contenuti nell’album di inediti di prossima uscita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

