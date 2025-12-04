Gianfranco Zola nominato Ambasciatore

Ambasciatore dello Sport Italiano nel mondo: a Londra il riconoscimento in vista di Milano-Cortina Zola insignito del titolo di Ambasciatore dello Sport Italiano nel mondo: a Londra la cerimonia in vista dei Giochi di Milano-Cortina Una serata di grande prestigio si è svolta presso l’Ambasciata d’Italia a Londra, in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. L’Ambasciatore Inigo Lambertini ha conferito a Gianfranco Zola la targa di “Ambasciatore dello sport italiano nel mondo”, riconoscimento che celebra il ruolo e l’impatto internazionale dell’ex fuoriclasse. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Gianfranco Zola nominato Ambasciatore

