Giaccherini su Conte | Ha fatto fare un altro step al Napoli Ritorno alla Juve? Secondo me…

Inter News 24 L’ex centrocampista Emanuele Giaccherini ha parlato di Antonio Conte, dicendo la sua anche su un possibile ritorno alla Juventus del mister. Emanuele Giaccherini, ex centrocampista con un passato sia nel Napoli che nella Juventus, ha offerto il suo commento in vista dell’attesa sfida tra le due squadre, in programma domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. LEGGI ANCHE: Fernando Llorente sulla lotta al vertice: «Inter, Napoli e Milan forti, ma Conte non molla mai» Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l’ex calciatore ha analizzato il confronto tra la squadra guidata dal tecnico Antonio Conte, l’attuale allenatore del Napoli) e quella di Luciano Spalletti, l’allenatore dell’altra contendente, la Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giaccherini su Conte: «Ha fatto fare un altro step al Napoli. Ritorno alla Juve? Secondo me…»

