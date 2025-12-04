. Cosa accadde alla Juve. Conte? Allenamenti intensi”. Emanuele Giaccherini, ex attaccante di Napoli e Juve, si esprime così sulla sua carriera.. Napoli-Juventus accende l’attesa per il prossimo weekend di campionato. Emanuele Giaccherini ha giocato in entrambe le squadre. Oggi talent tv, è stato intervistato da Tuttosport.. GLI ANNI ALLA JUVE “Beh, se parliamo di Juve, allora mi vengono in mente tante cose. Forse i più belli della mia carriera. Ho avuto modo di vincere, di giocare con campioni enormi, di conoscere la Champions. Il primo scudetto, perché venivamo da anni bui. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Giaccherini ricorda: “Vi svelo questa cosa”