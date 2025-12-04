Giaccherini ricorda | Vi svelo questa cosa
. Cosa accadde alla Juve. Conte? Allenamenti intensi”. Emanuele Giaccherini, ex attaccante di Napoli e Juve, si esprime così sulla sua carriera.. Napoli-Juventus accende l’attesa per il prossimo weekend di campionato. Emanuele Giaccherini ha giocato in entrambe le squadre. Oggi talent tv, è stato intervistato da Tuttosport.. GLI ANNI ALLA JUVE “Beh, se parliamo di Juve, allora mi vengono in mente tante cose. Forse i più belli della mia carriera. Ho avuto modo di vincere, di giocare con campioni enormi, di conoscere la Champions. Il primo scudetto, perché venivamo da anni bui. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giaccherini racconta Ecco le nuove rivelazioni Vai su X
La senatrice ha parlato a un evento organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio per ricordare gli 81 anni dalla deportazione di Segre - facebook.com Vai su Facebook
Giaccherini ricorda: «Vi svelo questa cosa che è successa alla Juve. Conte? Allenamenti intensi» - Emanuele Giaccherini, ex attaccante di Napoli e Juve, si esprime così sulla sua carriera Napoli- Da calcionews24.com
Giaccherini: “Ho perso 15mila euro al casinò. Con il primo contratto ho comprato un terreno” - Emanuele Giaccherini ripercorre tutti i passi della sua carriera che rischiava di essere interrotta prima ancora di cominciare: quando era solo un ragazzino un infortunio di gioco gli ha spappolato la ... Lo riporta fanpage.it
Giaccherini ricorda l'addio alla Juventus: "Conte non era d'accordo, litigò anche per questo" - L'ex calciatore Emanuele Giaccherini, intervenuto ai microfoni di Centrocampo, tra i vari temi ha parlato anche di Antonio Conte, suo allenatore ai tempi della Juventus. Lo riporta tuttomercatoweb.com