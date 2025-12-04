Giaccherini | Conte alla Juve non voleva ci distraessimo e non ci diceva quando sarebbe stato l’allenamento l’indomani

L’ex calciatore Emanuele Giaccherini, intervistato da Tuttosport, ha parlato del rapporto con il tecnico Antonio Conte e del big match tra Napoli e Juventus di domenica. L’intervista a Giaccherini. A Napoli che esperienza è stata? «Una grandissima opportunità. Avevo fatto due anni al Sunderland, poi Bologna, anche per richiesta di Conte: c’era l’Europeo. Quello è stato il mio picco. Avevo scelto gli azzurri non solo per tornare in una big, ma perché è una piazza fantastica. Vivono il calcio in un altro modo. Poi le cose non sono andate come avrei voluto e non per demerito mio». Ha fatto parte della squadra di Sarri . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Giaccherini: «Conte alla Juve non voleva ci distraessimo e non ci diceva quando sarebbe stato l’allenamento l’indomani»

