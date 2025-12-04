Ghost rilancia l’urban italiano con l’album-manifesto More Game

Sbircialanotizia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel momento in cui sembrava essersi eclissato, GHOST riemerge con un colpo netto: “MORE GAME”, un ritorno che spezza il silenzio creativo degli ultimi mesi e si presenta subito come un progetto impossibile da ignorare, capace di richiamare l’attenzione su di sé nel nuovo scenario urban. Un ritorno che punta a lasciare il segno Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ghost rilancia l8217urban italiano con l8217album manifesto more game

© Sbircialanotizia.it - Ghost rilancia l’urban italiano con l’album-manifesto “More Game”

Approfondisci con queste news

Ghost of Yotei: il viaggio di Atsu ha inizio nel trailer in italiano dell'esclusiva PS5 - Dopo aver scatenato la furia di Atsu con il video sulla doppia katana di Ghost of Yotei, Sony confeziona un trailer in italiano che ci prepara all'arrivo dell'attesa avventura open world di Sucker ... Secondo everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Ghost Rilancia L8217urban Italiano