Personaggi tv, una semplice incursione social o un colpo di scena degno di Hawkins? Da qualche ora, sui social italiani circola un video – ironico e scherzoso – che vede Gerry Scotti — l’“zio d’Italia”, maestro di quiz e passaparola da salotto — catapultato nell’universo di Stranger Things. Il senso? Farlo sembrare in procinto di cadere nelle grinfie di Vecna, l’oscuro antagonista della stagione?5. È un gioco, un meme, oppure qualcosa di più? Quello che è certo è che il video ha conquistato tutti gli appassionati della serie tv cult e incuriosito tutti gli altri. Leggi anche: Can Yaman, la rivelazione a sorpresa del regista di “Sandokan”: ”Appena l’ho visto in camerino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Gerry Scotti incontra “Stranger Things 5”: il video in cui sfida Vecna diventa virale