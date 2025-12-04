Tempo di lettura: 3 minuti Quando parla, Gerarda Siccardi sorride con gli occhi. È un sorriso stanco, di chi non si è mai tirato indietro. Ma è anche un sorriso luminoso, come quello di chi ha scoperto che donare tempo e mani può trasformarsi in una vera forma di felicità. A racconrare la sua storia è la Caritas di Avellino dove Gerarda è volontaria da anni con la stessa passione di sempre: “Gerarda viene da Mercogliano e da quasinove anni entra ogni settimana nella cucina della Caritas come se fosse casa sua. Prima lavorava nelle mense scolastiche: « Poi ho smesso di lavorare – racconta – e mi sono trovata a chiedermi: adesso che faccio?. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gerarda Siccardi, volontaria della Caritas che sorride con gli occhi