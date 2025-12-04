Situazione tesa attorno alla prefettura di Genova dove a blindare l’area del palazzo del governo è stato disposto un maxi schieramento di forze dell’ordine in attesa dell’arrivo del corteo dei metalmeccanici. La manifestazione si tiene nel giorno dello sciopero generale al quale partecipano tutte le realtà industriali del capoluogo ligure in solidarietà con gli operai ex Ilv a. La zona è stata blindata dagli accessi di via Roma e Corvetto con gli alari, le grate utilizzate in caso di ordine pubblico per chiudere ogni accesso a largo Lanfranco dove si trova il palazzo della prefettura. Il corteo è arrivato in questi minuti con uomini e mezzi dello stabilimento e trattori meccanici schierati all’interno del corteo partito questa mattina da Cornigliano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Genova, tensioni al corteo dei metalmeccanici per ex Ilva: lanci di fumogeni