Genova tensioni al corteo dei metalmeccanici per ex Ilva | lanci di fumogeni
Situazione tesa attorno alla prefettura di Genova dove a blindare l’area del palazzo del governo è stato disposto un maxi schieramento di forze dell’ordine in attesa dell’arrivo del corteo dei metalmeccanici. La manifestazione si tiene nel giorno dello sciopero generale al quale partecipano tutte le realtà industriali del capoluogo ligure in solidarietà con gli operai ex Ilv a. La zona è stata blindata dagli accessi di via Roma e Corvetto con gli alari, le grate utilizzate in caso di ordine pubblico per chiudere ogni accesso a largo Lanfranco dove si trova il palazzo della prefettura. Il corteo è arrivato in questi minuti con uomini e mezzi dello stabilimento e trattori meccanici schierati all’interno del corteo partito questa mattina da Cornigliano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sciopero generale dei metalmeccanici, giornata ad alta tensione a Genova: in mattinata è partito il corteo da Cornigliano verso la prefettura. L'iniziativa arriva dopo tre giorni di blocchi e manifestazioni (anche in autostrada) per salvare l'ex Ilva e scongiurare lo - facebook.com Vai su Facebook
Tensioni a corteo ex Ilva a Genova: polizia usa lacrimogeni - A Genova il corteo dei lavoratori metalmeccanici, annunciato dall’esplosione di qualche fumogeno e aperto dai grandi mezzi pesanti utilizzati per ... ilsole24ore.com scrive
Ex Ilva, tensione a Genova al corteo dello sciopero generale. La polizia usa i lacrimogeni - 'Genova lotta per l'industria': è lo striscione alla testa del corteo dello sciopero generale dei lavoratori metalmeccanici partito dai giardini Melis di Genova Cornigliano e proclamato dai sindacati ... Da ansa.it
Ex Ilva, a Genova migliaia in piazza. Tensione davanti alla prefettura: la polizia usa i lacrimogeni - (askanews) – Momenti di tensione davanti alla prefettura di Genova all’arrivo del corteo degli operai dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Da askanews.it
Ex Ilva Genova, nuovo sciopero dei metalmeccanici: corteo in città e pesanti disagi alla viabilità - Sciopero dei metalmeccanici ex Ilva a Genova: corteo da Cornigliano alla Prefettura, traffico in tilt e contro manifestazione nel pomeriggio. Riporta ligurianotizie.it
Ex Ilva, Genova in piazza per l’industria: sciopero generale e corteo dei lavoratori - 000 i lavoratori di tutte la grandi fabbriche del capoluogo ligure da Ansaldo Energia a Piaggio Aerospace fino a Fincantieri e altre aziende in solidarietà. Secondo tg.la7.it
A Genova metalmeccanici in piazza: «Crisi senza freni» - Il piano industriale per l'ex Ilva al centro della mobilitazione. Da msn.com