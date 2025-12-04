Genova corteo metalmeccanici arriva a Brignole e occupa l' atrio della stazione

Il corteo dei metalmeccanici di Genova arriva alla stazione ferroviaria di Brignole. I manifestanti hanno occupato l’atrio della stazione e intonato cori contro la presidente del Consiglio. La protesta nel giorno dello sciopero generale di categoria e al quarto giorno di stop dei lavoratori ex Ilva di Genova, che si oppongono al rischio chiusura dello stabilimento. Durante il presidio davanti alla prefettura si erano in precedenza verificati momenti di tensione con le forze dell’ordine con lanci di fumogeni e lacrimogeni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Genova, corteo metalmeccanici arriva a Brignole e occupa l'atrio della stazione

