Genova carezze e baci in classe alle alunne delle elementari maestro denunciato e sospeso dall' insegnamento

L'insegnante ha 40 anni ed è accusato in due distinti procedimenti penali di violenza sessuale su minore. Sul suo pc trovato materiale pedopornografico Un maestro genovese di 40 anni è stato sospeso dall’insegnamento con una misura interdittiva perché indagato per violenza sessuale su minore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, carezze e baci in classe alle alunne delle elementari, maestro denunciato e sospeso dall'insegnamento

