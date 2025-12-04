Genoa brutta batosta quella della Coppa Italia Come ci si risolleva da una situazione di questo tipo?

Genoa, una brutta batosta quella della Coppa Italia per la squadra rossoblu. la situazione non lascia dubbi Una serata da dimenticare per il Genoa, che saluta la Coppa Italia con un pesante 4-0 incassato a Bergamo contro l’Atalanta. Il verdetto delle pagelle de “Il Secolo XIX” è severo e sottolinea come il mix tra seconde . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Genoa, brutta batosta quella della Coppa Italia. Come ci si risolleva da una situazione di questo tipo?

Genoa sta in partita 17', poi scricchiola dopo l’1-0 dell'Atalanta e crolla del tutto quando rimane in dieci. Una brutta partita dei rossoblú, che si presentano sì rimaneggiati, ma non danno mai accenni di scossa dopo lo svantaggio. Il nostro commento Vai su X

L'Atalanta è ai quarti di finale di Coppa Italia: contro il Genoa finisce 4-0 grazie alle reti di Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor La brutta notizia del pomeriggio nerazzurro è quella dell'infortunio di Sulemana, che si è fermato nel primo tempo per un risenti - facebook.com Vai su Facebook

Genoa, brutta figura in Coppa Italia: l’Atalanta dilaga e si impone 4-0 - Un Grifone imbottito di seconde linee dura appena un quarto d'ora, poi l'espulsione di Fini a fine primo tempo chiude di fatto la gara ... Si legge su msn.com

DIRETTA/ Genoa Empoli (risultato finale 3-1): tris del Grifone! (Coppa Italia, 25 settembre 2025) - L’Empoli ha provato a farsi vedere al 53’, quando Gerard Yepes ha tentato la soluzione personale ... Lo riporta ilsussidiario.net

Pagina 1 | Dove vedere Genoa-Empoli in tv? Mediaset o Rai, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: le scelte di Vieira e Pagliuca Genoa ed Empoli si giocano a Marassi il pass per gli ottavi di finale ... Lo riporta corrieredellosport.it

Coppa Italia, Genoa e Torino agli ottavi: eliminate Empoli e Pisa - A Marassi i toscani hanno approfittato in avvio della rimaneggiata formazione rossoblù sorprendendola con Saporiti che ha trasformato una punizione dal limite (12'), complice una barriera non ... Come scrive repubblica.it

Il Genoa avanza in coppa: Frendrup, Marcandalli e Ekhator ribaltano l'Empoli. 3-1 a Marassi - Il Genoa ribalta l'Empoli al "Ferraris" e avanza agli ottavi di finale di Coppa Italia dove troverà l'Atalanta dell'ex Ivan Juric. Si legge su tuttomercatoweb.com

Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Torino-Pisa e Genoa-Empoli: orario e canale - Il programma delle partite di oggi, valide per i sedicesimi di Coppa Italia 2025- Lo riporta fanpage.it