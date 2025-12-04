Gennaro Fasano 35 anni di musica | con Noi Due inizia un nuovo capitolo artistico

Dopo una vita trascorsa sui palchi, tra piano bar, concerti, televisione e collaborazioni di ogni tipo, Gennaro Fasano mette al centro la sua storia con un brano che parla d’amore in modo maturo, consapevole e profondamente personale: “Noi Due”. Una canzone che inaugura il suo percorso cantautorale e rappresenta un ritorno alle origini, ma con lo sguardo puntato al futuro. “Noi Due”: una storia d’amore fatta di esperienze. Il brano nasce da una riflessione sull’amore come somma di tante storie, non una singola vicenda ma il risultato di anni di incontri, momenti belli e difficili, emozioni che si stratificano. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Gennaro Fasano, 35 anni di musica: con “Noi Due” inizia un nuovo capitolo artistico

