Genitori e figli dialogo possibile? A Milano un cineforum prova a rispondere

Milano, 4 dicembre 2025 - Prosegue “Genitori e adolescenti: imperfetti e sconosciuti”, il ciclo di cineforum promosso dall’ASST Fatebenefratelli-Sacco attraverso la Casa di Comunità del Distretto 3 e il Consultorio Familiare di via Ricordi. Il secondo appuntamento è in programma martedì 9 dicembre alle 18.00 all’Auditorium Stefano Cerri di via Valvassori Peroni 56 a Milano, con la proiezione del film “ Noi4” di Francesco Bruni, seguita da un dibattito aperto al pubblico. La pellicola racconta con ironia e realismo le tensioni quotidiane tra un padre e una madre separati e i loro figli adolescenti, mettendo in scena incomprensioni, fragilità e tentativi di dialogo che fotografano un tema universale: come si cresce e come cambia il rapporto tra genitori e figli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Genitori e figli, dialogo possibile? A Milano un cineforum prova a rispondere

