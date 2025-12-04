Gemels Spa | la cultura di fare impresa non passa dai numeri ma dalle persone

In un periodo storico in cui parlare di welfare aziendale è sempre più comune, ma metterlo davvero in pratica resta impegnativo, da alcuni anni Gemels S.p.A., ha scelto di distinguersi con un gesto concreto a sostegno delle proprie persone. Pur essendo una PMI di circa 65 collaboratori, l’azienda di Trescore Balneario ha introdotto un’iniziativa unica nel suo genere: il rimborso completo delle spese di asilo nido e scuola materna, fino a un massimo di 12.000 euro all’anno per ciascun collaboratore, indipendentemente dal genere, e per tutta la durata del ciclo prescolare dei figli. Un impegno che si inserisce nella filosofia raccontata dalla storica metafora aziendale ‘Piccolo sarai tu’, con cui Gemels, già più di cinque anni fa, rispondeva a chi la considerava una ‘piccola realtà’. 🔗 Leggi su Bergamonews.it