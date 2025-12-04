GdF di Salerno per il sociale | devoluti capi di abbigliamento all’Ordine di Malta di Veroli
Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata di ieri la Guardia di Finanza di Salerno ha realizzato un’importante iniziativa di solidarietà a favore della Delegazione di Veroli (FR) del Sovrano Militare Ordine di Malta, donando centinaia di capi di abbigliamento da destinare alle persone più sfortunate. In particolare i capi in questione derivano da molteplici sequestri effettuati dalle Fiamme Gialle di Nocera Inferiore nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti, successivamente oggetto di confisca e destinati alla distruzione a seguito di intervenuta sentenza irrevocabile del Tribunale di Nocera Inferiore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
