Gazzetta Sports Awards Brignone regina di coppe dello sci azzurro | sarà premiata l' 11 dicembre
Per Federica due vittorie nella classifica assoluta e due Mondiali. Adesso punta a disputare i suoi ultimi Giochi a Milano Cortina. Riceverà il premio "Leggenda". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ai Gazzetta Sports Awards 2025: Lautaro Martinez riceverà il premio 'performance' dell'anno "Il riconoscimento è prestigioso, e giustamente se lo aggiudicherà un calciatore strepitoso. Grazie ad una stagione che sì, si sarà anche conclusa con zero titoli e so - facebook.com Vai su Facebook
"#GazzettaSportsAwards" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Gazzetta Sports Awards, Brignone regina di coppe dello sci azzurro: sarà premiata l'11 dicembre - Per Federica due vittorie nella classifica assoluta e due Mondiali. Scrive msn.com
Dieci anni di Gazzetta Sports Awards: tutte le vecchie stelle e quelle presenti all'undicesima edizione - In attesa di conoscere i vincitori del 2025, l’albo d’oro dell’evento mette i brividi. Secondo msn.com