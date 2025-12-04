Gazzetta Sports Awards Brignone regina di coppe dello sci azzurro | sarà premiata l' 11 dicembre

Gazzetta.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Federica due vittorie nella classifica assoluta e due Mondiali. Adesso punta a disputare i suoi ultimi Giochi a Milano Cortina. Riceverà il premio "Leggenda". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

