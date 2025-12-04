Gazzetta dello Sport | Napoli sei tornato

"> Una notte di scaramanzia ribaltata, come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, dove il Napoli ha finalmente domato la maledizione degli ottavi di Coppa Italia dopo quattro eliminazioni consecutive. Venti rigori, un brivido dopo l’altro, sono serviti per piegare un Cagliari coriaceo e incassare un sospiro di sollievo. Il pezzo di D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport descrive il gelo calato sul Maradona quando Sebastiano Esposito, figlio di questa terra, ha firmato il pari sfruttando un rimpallo su McTominay. E ancora, il miracolo di Caprile nel finale, un abbraccio alla storia che sembrava rimandare l’incubo degli ottavi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, sei tornato”

