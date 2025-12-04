Gaza raid Idf su tenda con all’interno ragazze attacco mentre bambina di nome Jana mostra sua nuova acconciatura – VIDEO CHOC

Un attacco missilistico a Gaza lunedì 1° dicembre è stato infatti ripreso dalla telecamera mentre una ragazza stava registrando un video nella sua tenda. Nel video, la ragazza si identifica come Jana: “Ciao, come state? Sono Jana, ho fatto una nuova acconciatura. Voglio mostrarvi le mie mollette”, d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, raid Idf su tenda con all’interno ragazze, attacco mentre bambina di nome Jana mostra sua nuova acconciatura – VIDEO CHOC

Tg3. . In Medioriente ancora morti nella Striscia di Gaza per raid israeliani. Tra le vittime anche due bambini colpiti da un drone. Le Nazioni Unite condannano l'uccisione a sangue freddo in Cisgiordania di due palestinesi. Al tg3 la testimonianza dell'uomo che - facebook.com Vai su Facebook

In Medioriente ancora morti nella Striscia di Gaza per raid israeliani. Tra le vittime anche due bambini colpiti da un drone. Le Nazioni Unite condannano l'uccisione a sangue freddo in Cisgiordania di due palestinesi. Vai su X

Gaza, nuovi raid israeliani a Khan Yunis: ci sono anche bambini tra i morti - I media palestinesi, ripresi da Haaretz, hanno riferito che l'aeronautica militare israeliana ha effettuato almeno quattro attacchi aerei nella parte occidentale di Khan ... Da tg.la7.it

Netanyahu: 'Hamas ha violato la tregua a Rafah, risponderemo'. Raid a Khan Yunis - Fonti locali hanno riferito che un drone ha colpito una tenda che fungeva da rifugio per gli sfollati nei pressi dell'ospedale kuwaitiano nella zona occidentale di Khan Yunis. Lo riporta ansa.it

Raid israeliani a Khan Yunis a Gaza, diversi morti - I media palestinesi, ripresi da Haaretz, hanno riferito che l'aeronautica militare israeliana ha effettuato almeno quattro attacchi aerei nella parte occidentale di Khan Yunis ... Come scrive msn.com

Raid israeliani a Khan Yunis: «Cinque morti: due erano bambini». Netanyahu: «Hamas continua a violare la tregua» - L'obiettivo sarebbe stato un comandante di Hamas nella zona meridionale della Striscia di Gaza. Segnala msn.com

Gaza, raid mirato dell’Idf a Rafah: eliminati quattro terroristi di Hamas fuori da un tunnel nella Striscia - Le forze israeliane hanno reso noto di aver ucciso quattro 'operativi' mentre cercavano di uscire da tunnel nel sud della Striscia di Gaza, a est di Rafah. affaritaliani.it scrive

Gaza, Netanyahu: “Hamas ha violato cessate il fuoco”. Poi i raid Idf su Khan Younis: 6 morti - “L’organizzazione terroristica Hamas continua a violare l’accordo di cessate il fuoco e a compiere attacchi terroristici contro le nostre forze. Secondo msn.com