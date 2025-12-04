Gaza Netanyahu | Determinati a riportare a casa l' ultimo ostaggio rimasto nella Striscia
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele “non risparmierà alcuno sforzo” per restituire il corpo dell’ultimo ostaggio ancora detenuto a Gaza. “L’ultimo ostaggio rimasto nella Striscia di Gaza è il defunto ufficiale di polizia, tenente colonnello Ran Gvili. Ran Gvili è un eroe israeliano, ha combattuto per difendere il Kibbutz Alumim, ha eliminato 14 terroristi e lo ha fatto con supremo coraggio. Purtroppo è stato ucciso nella stessa battaglia e il suo corpo è stato rapito”, ha detto Netanyahu durante una conferenza governativa. incontro a Gerusalemme. “Siamo determinati a riportare Ran sulla tomba di Israele e non risparmieremo alcuno sforzo per farlo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
