Gaza l' allarme dell' Onu | Nella Striscia tra 3.500 e 7.000 tonnellate di ordigni israeliani inesplosi rischi immensi per i palestinesi

Complessivamente, l'Onu riferisce che oltre 400 persone sono già rimaste coinvolte in incidenti provocati da ordigni inesplosi Nonostante la tregua in vigore a Gaza, i palestinesi continuano a morire colpiti non solo dagli attacchi delle Idf, ma anche dagli ordigni inesplosi che si trovano tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, l'allarme dell'Onu: "Nella Striscia tra 3.500 e 7.000 tonnellate di ordigni israeliani inesplosi, rischi immensi per i palestinesi"

Argomenti simili trattati di recente

#EffettoGiorno: Il dibattito su DL Femminicidi e Consenso con Giulia Bongiorno. ? L'allarme di EMERGENCY da Gaza. E il crollo dell'economia reale delle famiglie italiane con Alberto Orioli. Tutta l'attualità. tinyurl.com/8b5ptya3 #Femminicidio #Gaza #Eco Vai su X

? Sicurezza globale in bilico. Il Quirinale lancia l’allarme. Dall’Ucraina a Gaza, fino alle nuove minacce ibride: il Consiglio Supremo di Difesa fotografa un mondo sempre più instabile. https://infodifesa.it/il-presidente-mattarella-ha-presieduto-il-consiglio-su - facebook.com Vai su Facebook

GAZA, ONU: PERSONALE - L’ufficio umanitario delle Nazioni Unite avverte che, nonostante il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, il personale e le strutture delle Nazioni Unite continuano a essere sotto attacco, con cons ... 9colonne.it scrive

Israele, Trump a Netanyahu: "Smilitarizzare la Striscia di Gaza" - "I due leader hanno sottolineato l'importanza e l'obbligo di disarmare Hamas e smilitarizzare la Striscia di Gaza, e hanno discusso ... Scrive tg24.sky.it

La situazione in uno dei campi profughi di Gaza. L'Onu ha dichiarato gran parte di Gaza inabitabile - 194 israeliani e rapiti 250, Israele ha attaccato la Striscia di Gaza, decimando vertici e strutture di Hamas e uccidendo oltre ... Riporta corriere.it

L’Onu attacca Israele: personale e civili ancora sotto il fuoco a Gaza nonostante il cessate il fuoco - L’ufficio umanitario delle Nazioni Unite ha dichiarato che, nonostante il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, il suo personale e le sue strutture “continuano a essere presi di mira” ... Lo riporta globalist.it

L’Onu approva la rinascita di Gaza, ma il disarmo di Hamas è ancora un rebus - Con l'astensione di Russia e Cina passa la risoluzione Usa al Consiglio di sicurezza Onu che propone il piano di pace di Trump per Gaza ... Segnala tempi.it

Striscia di Gaza: la guerra non è finita - Ecco qual è la situazione a poche settimana dalla firma della "pace" promossa da Trump ... Da osservatoriodiritti.it