Gaza Hind Rajab Foundation denuncia ex premier israeliano Olmert ed ex ministra Esteri Livni al Canada per crimini di guerra nel 2008 e 2009
Tre Ong chiedono al Canada di detenere Olmert e Livni per presunti crimini di guerra a Gaza nel 2008–2009, invocando la giurisdizione universale e obblighi internazionali La Hind Rajab Foundation e altre due Ong, ossia Canadian Lawyers for International Human Rights e Palestinian Centre for H. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther ben Hania – Premio della giuria al festival di Venezia 2025 / I Lunedì del Cinema ? Il 29 gennaio 2024, i volontari della Mezzaluna Rossa ricevono una chiamata di emergenza: una bambina di sei anni è intrappol - facebook.com Vai su Facebook
Human Rights Groups urge Canada to arrest Olmert, Livni over Gaza war crimes - Canadian Lawyers for International Human Rights (CLAIHR), and the Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) have jointly filed a complaint with Canada’s Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and ... Come scrive en.abna24.com
La ong pro-Palestina Hind Rajab Foundation: “Il generale Idf Ghassan Alian, che blocca gli aiuti a Gaza è a Roma, l’Italia lo arresti” - I “cacciatori di crimini” dei soldati dell’Idf si fanno sentire anche in Italia, dopo il caso del militare costretto a scappare dal Brasile la scorsa settimana per sfuggire a un’incriminazione. Riporta ilfattoquotidiano.it
La campagna di Israele su Google contro la fondazione per Hind Rajab: è la bambina del film premiato a Venezia - Israele sta investendo nella comunicazione commerciale per manipolare la narrazione a Gaza. Scrive fanpage.it
Alla Camera dei Deputati la storia di Hind Rajab: presentata l’inchiesta di Tamer Almisshal - Tra giornalismo investigativo, diritto internazionale e responsabilità politiche, il Parlamento ospita per la prima volta la documentazione sul caso ... Si legge su infopal.it
Hind Rajab, trovata morta a Gaza la bambina palestinese diventata un simbolo dopo la telefonata in cui chiedeva aiuto - Hind Rajab, la bambina di 5 anni scomparsa da Gaza quasi due settimane fa, è stata trovata morta. Scrive corriereadriatico.it
Hind Rajab trovata morta a Gaza: la piccola (6 anni) era diventata un simbolo dopo la telefonata in cui chiedeva aiuto - Il corpo senza vita della bambina palestinese di 6 anni scomparsa da quasi due settimane nel mezzo degli scontri a Gaza, è stato trovato insieme a quelli degli altri membri della ... Scrive corriereadriatico.it