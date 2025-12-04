gaza hamas restituisce a israele i resti di un altro ostaggio

Israele ha ricevuto i resti di quello che potrebbe essere uno degli ultimi ostaggi a Gaza, e il governo ha detto che inizierà a consentire ai palestinesi di lasciare il territorio devastato dalla guerra attraverso un valico di frontiera con l’Egitto. I resti trovati dai militanti nel nord di Gaza sono stati restituiti e saranno esaminati da esperti forensi. I resti dei militanti consegnati martedì non corrispondono a nessuno degli ultimi due ostaggi a Gaza. La restituzione di tutti gli ostaggi presi nell’attacco del 7 ottobre 2023, che ha dato inizio alla guerra, è un elemento chiave della prima fase del cessate il fuoco iniziato in ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

