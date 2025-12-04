Gaza Fase 2 in bilico Israele bombarda | Violata la tregua

Meno uno. Se i test genetici ne confermeranno l'identità, con il ritorno ieri in Israele del penultimo cadavere di ostaggio consegnato da Hamas, mancherà adesso una sola salma per chiudere la fatidica Fase 1 dell'accordo di pace per Gaza promosso da Donald Trump. La prima parte dell'intesa ha permesso di far tornare a casa, dopo torture fisiche e psicologiche lunghe due anni, gli ultimi 20 ostaggi vivi e i 28 defunti. In cambio, lo Stato ebraico ha rilasciato circa 2mila prigionieri palestinesi, tra cui 1700 arrestati dopo il 7 ottobre e 250 ergastolani. Nella fatidica lista della libertà non è entrato i Marwan Barghouti per il quale nelle scorse ore si sono mobilitate oltre 200 star, da Sting a Annie Lennox, che ne hanno chiesto la liberazione, convinti che sia la figura migliore per lavorare a un futuro di pace e a uno Stato palestinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

