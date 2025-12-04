Gaza consegnato a Israele il corpo del penultimo ostaggio | è il thailandese Rinthalak Era stato ucciso il 7 ottobre 2023

Ilfattoquotidiano.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver completato le operazioni di identificazione, Israele ha informato la famiglia del cittadino tailandese Sudthisak Rinthalak che il suo corpo è stato restituito allo Stato ebraico da miliziani palestinesi. Lo riportano i media israeliani. Israele afferma che Rinthalak, un bracciante agricolo thailandese di 42 anni, era stato ucciso da miliziani di Hamas vicino al kibbutz Bèeri il 7 ottobre 2023 e il suo corpo era stato portato nella Striscia di Gaza. Il cadavere di Rinthalak è stato ritrovato ieri mattina dal gruppo della Jihad Islamica nel nord dell’enclave palestinese e consegnato nel pomeriggio alla Croce Rossa, che lo ha a sua volta consegnato alle Forze di difesa israeliane (Idf). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it



© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, consegnato a Israele il corpo del penultimo ostaggio: è il thailandese Rinthalak. Era stato ucciso il 7 ottobre 2023

