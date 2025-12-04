Gaza consegnato a Israele il corpo del penultimo ostaggio | è il thailandese Rinthalak Era stato ucciso il 7 ottobre 2023
Dopo aver completato le operazioni di identificazione, Israele ha informato la famiglia del cittadino tailandese Sudthisak Rinthalak che il suo corpo è stato restituito allo Stato ebraico da miliziani palestinesi. Lo riportano i media israeliani. Israele afferma che Rinthalak, un bracciante agricolo thailandese di 42 anni, era stato ucciso da miliziani di Hamas vicino al kibbutz Bèeri il 7 ottobre 2023 e il suo corpo era stato portato nella Striscia di Gaza. Il cadavere di Rinthalak è stato ritrovato ieri mattina dal gruppo della Jihad Islamica nel nord dell’enclave palestinese e consegnato nel pomeriggio alla Croce Rossa, che lo ha a sua volta consegnato alle Forze di difesa israeliane (Idf). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il ricavato dell’evento a sostegno dell’emergenza umanitaria di Gaza consegnato in Municipio. - facebook.com Vai su Facebook
L’inverno arriva anche a #Gaza. ?Strade e tende allagate: la comunità ci ha chiesto aiuto. In meno di 24 ore abbiamo: – consegnato 30 m³ di sabbia per barriere contro l’acqua – distribuito 1.700 sacchi per proteggere le aree più esposte Vai su X
Gaza, Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio consegnato da Hamas - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio consegnato da Hamas. Da tg24.sky.it
E' del tailandese Sudthisak Rinthalak il corpo restituito da Israele dai miliziani palestinesi - Il cessate il fuoco è entrato in vigore il 10 ottobre, dopo l'ok al piano di pace Usa. Riporta corriere.it
Gaza, Hamas consegna il corpo di un altro ostaggio alla Croce Rossa - Hamas ha consegnato il corpo di un altro ostaggio israeliano alla Croce Rossa nell'ambito dell'accordo per il cessate il fuoco con Israele nella Striscia di ... Lo riporta msn.com
Mo: Israele, 'identificati resti consegnati ieri, sono del thailandese Rinthalak' - I rappresentanti dell'esercito e del Ministero degli Esteri israeliani hanno informato la famiglia del cittadino ... iltempo.it scrive
Gaza, Hamas consegna corpo altro ostaggio: in Israele l'identificazione - I militari delle Forze di difesa israeliane nella Striscia di Gaza hanno ricevuto il feretro consegnato alla Croce Rossa nella parte centrale della Striscia di Gaza ... msn.com scrive
Israele ha detto che riaprirà il varco di Rafah per permettere alle persone palestinesi di andare dalla Striscia di Gaza in Egitto - Israele ha detto che nei prossimi giorni riaprirà il varco di Rafah per alle persone palestinesi di spostarsi dalla Striscia di Gaza verso l’Egitto. ilpost.it scrive