Gas russo intesa nell' Ue sullo stop senza Orbàn | La doppia mossa di Bruxelles nel piano per gli asset di Mosca

Novanta miliardi di euro per l?Ucraina tra 2026 e 2027. Nonostante le resistenze del Belgio e le cautele della Bce sull?uso degli asset russi, Ursula von der Leyen va dritta per la sua. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gas russo, intesa nell'Ue sullo stop (senza Orbàn): La doppia mossa di Bruxelles nel piano per gli asset di Mosca

