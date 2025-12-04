Garlasco scontro in diretta a Mattino Cinque Aiello contro De Rensis | C’è stato un colloquio segreto…

Affaritaliani.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mattino Cinque l’avvocato di Venditti accusa De Rensis di un “colloquio segreto” con la Procura. Replica in diretta e tensioni sul caso Garlasco. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

garlasco scontro in diretta a mattino cinque aiello contro de rensis c8217232 stato un colloquio segreto8230

© Affaritaliani.it - Garlasco, scontro in diretta a Mattino Cinque. Aiello contro De Rensis: «C’è stato un colloquio segreto…»

Argomenti simili trattati di recente

garlasco scontro diretta mattinoGarlasco, l'avvocato di Venditti attacca De Rensis: "C'è stato un colloquio segreto col procuratore", la risposta piccata - Un confronto acceso, fatto di accuse in differita e repliche immediate, riporta in primo piano vecchie ferite e nuove ombre sul caso Garlasco. libero.it scrive

garlasco scontro diretta mattinoGarlasco, l'ex avvocato di Sempio sul testimone misterioso. Suspense a Mattino Cinque, che cos'ha detto. VIDEO - La rivelazione di Massimo Lovati a Mattino Cinque riapre il caso Garlasco: un “testimone misterioso” potrebbe cambiare tutto. Secondo affaritaliani.it

garlasco scontro diretta mattinoGarlasco in TV, la rivelazione di Lovati sul nuovo testimone misterioso: "Se non esce è meglio" - Un confronto che apre nuovi interrogativi, in diretta a Mattino Cinque, molte domande tornano a galla mentre il caso Poggi sembra rimettersi in movimento. Riporta libero.it

Garlasco, il consulente di Sempio litiga con tutti. Federica Panicucci costretta a intervenire. VIDEO - Scontro in diretta a Mattino Cinque sul caso Garlasco: il consulente di Sempio litiga con lo studio sul nodo dello scontrino. Scrive affaritaliani.it

garlasco scontro diretta mattinoGarlasco, tensione tra Federica Panicucci e l'avvocato Liborio Cataliotti: "Lei che competenze ha?" - Scontro in diretta TV tra Federica Panicucci e Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio: il legale minaccia di lasciare il programma ... Scrive virgilio.it

garlasco scontro diretta mattinoFederica Panicucci sbotta in diretta: scintille a Mattino Cinque, cosa è successo - Scintille in diretta a Mattino Cinque: Federica Panicucci costretta a intervenire dopo un acceso scontro tra gli ospiti. Scrive donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Scontro Diretta Mattino