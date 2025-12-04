Garlasco perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi | Forte compatibilità con famiglia Sempio

Depositata la perizia sulle tracce di Dna rilevate sulle unghie di Chiara Poggi. Secondo quanto trapelato finora, la genetista Denise Albani avrebbe ricondotto il cromosoma Y alla linea maschile della famiglia di Andrea Sempio, nuovo indagato dalla procura di Pavia. Ma sarà l'udienza del 18 dicembre a scoprire realmente le carte in mano ad accusa e difesa. Per gli inquirenti questo risultato parziale sembrerebbe bastare a mettere Andrea Sempio sulla scena del crimine, in quanto unico componente della sua famiglia a frequentare casa Poggi, amico stretto di Marco, fratello di Chiara. Per la difesa invece quel materiale degradato misto e non consolidato non è affidabile perché come c'è scritto nella perizia "non è stato possibile addivenire a un esito di identificazione di un solo soggetto" e che non è possibile stabilire con rigore scientifico diversi punti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi: "Forte compatibilità con famiglia Sempio"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tg2. . Il caso #Garlasco. Depositata la perizia sul dna di #AndreaSempio. Compatibilità forte, non si può dire se fosse sotto o sopra le unghe di #ChiaraPoggi. Al #Tg2Rai ore 13,00 #4dicembre - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco e il Dna di Sempio, cosa dice la perizia di 94 pagine: «Compatibilità "forte" con le tracce sulle unghie di Chiara Poggi» Vai su X

Garlasco, la perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi: “Forte compatibilità con famiglia Sempio, nessuna certezza d’identificazione” - La nuova perizia rileva compatibilità del DNA con la famiglia Sempio ma esclude l'identificazione individuale sotto le unghie di Chiara Poggi ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Delitto di Garlasco, la perizia conferma: “C’è il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi” - La perizia della genetista Denise Albani che però precisa: "Non è un risultato certamente affidabile" Sulle unghie di Chiara Poggi ci sono tracce di Dna compatibili con quello di Andrea Sempio: è quan ... Scrive tpi.it

Il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi, cosa dice la perizia Albani: «Compatibilità forte, ma non affidabile» - Sulle unghie di Chiara Poggi c'è il Dna di Andrea Sempio «ma la prova non è affidabile». Secondo corriereadriatico.it

Garlasco, il Dna attribuito alla linea paterna di Sempio era sopra o sotto le unghie di Chiara? La perizia della genetista Albani: “Impossibile stabilirlo” - La relazione di oltre 90 pagine consegnata alla gip Garlaschelli evidenzia come sia impossibile arrivare dall'analisi del cromosoma Y all’identificazione “di un singolo soggetto”, ma si esclude con ce ... Lo riporta ilgiorno.it

Garlasco, la perizia conferma: "Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara" - Il dna sulle unghie di Chiara Poggi può essere attribuito per l'analisi biostastistica ad Andrea Sempio ma per la perita Denise Albani non è possibile stabilire con "rigore scientifico" se gli a ... Si legge su msn.com

Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara è di Sempio (ma il risultato non è affidabile): cosa non torna secondo la perizia di 94 pagine - La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui. Lo riporta msn.com