La perita Denise Albani della Polizia Scientifica di Milano ha depositato la relazione completa di 94 pagine sull’analisi del DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007. Il documento conferma sostanzialmente i primi risultati comunicati nei giorni scorsi e si allinea con l’analisi già svolta dalla procura insieme al professor Carlo Previderé. Le conclusioni parlano chiaro: c’è una corrispondenza tra moderatamente forte e forte tra le tracce di DNA sulle unghie di Chiara e il profilo genetico di Andrea Sempio, il nuovo indagato. La perizia ha inoltre escluso tutti gli altri soggetti che erano stati messi a confronto con quelle tracce biologiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Garlasco, ora c’è la perizia di 94 pagine sul DNA di Andrea Sempio: “Compatibilità forte con le unghie di Chiara”

