Garlasco | novità sul dna ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi

A parlare è l’esperta Denise Albani, seconda la quale, il materiale biologico analizzato è di per sé sufficiente per poter attribuire il profilo genetico a una persona specifica. Intanto gli avvocati della famiglia Poggi si esprimono sulla perizia: “La nuova perizia non aggiunge nulla, l’unico dato certo è il rinvenimento del Dna di Stasi sulla spazzatura”. Difatti, la nuova perizia, depositata nell’incidente probatorio, riporta l dato secondo il quale il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi risulta compatibile con la linea maschile della famiglia Sempio. Tuttavia, gli esperti precisano che non è stato possibile individuare con certezza un singolo soggetto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Garlasco: novità sul dna ritrovato sotto le unghie di Chiara Poggi

