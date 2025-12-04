Garlasco le rivelazioni della fotografa Stefania Villani a Francesca Bugalalla sulle foto di Andrea Sempio
Le parole della fotografa Stefania Villani e di Francesca Bugamelli di Bugalalla Crime sulle foto di Andrea Sempio davanti a casa dei Poggi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Garlasco, fotografa smentisce Sempio su foto davanti villa Poggi/ “Non c’era ressa. Stasi? Non lo vidi” - Delitto di Garlasco, foto di Andrea Sempio davanti villa Poggi: la fotografa lo smentisce. Come scrive ilsussidiario.net
