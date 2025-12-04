Garlasco la verità dalla perizia Albani | Il Dna di Andrea Sempio è sulle unghie di Chiara Poggi L' avvocato dell' indagato | prova inutile
Sulle unghie di Chiara Poggi c'è il Dna di Andrea Sempio. Lo conferma la perizia della genetista Denise Albani e dai dattiloscopisti Domenico Marchigiani e Giovanni Di Censo, nominati. 🔗 Leggi su Leggo.it
