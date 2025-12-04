Garlasco la svolta nelle ultime ore Così cambia tutto | cosa succede

Un fermento angosciante e carico di attesa ha accompagnato per settimane la comunità di Garlasco e l’intera opinione pubblica italiana. Ora, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi entra in una fase decisiva: i risultati delle ultime perizie scientifiche, disposte dalla giudice Daniela Garlaschelli, sono stati finalmente depositati. Un passo atteso da mesi, destinato a segnare il percorso giudiziario e a ridefinire il quadro degli indizi nell’inchiesta che vede oggi Andrea Sempio indagato per concorso nell’omicidio della giovane. Cosa emerge. Garlasco, nuove indagini e attesa di una possibile svolta. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, la svolta nelle ultime ore. Così cambia tutto: cosa succede

