Garlasco la perizia sul Dna | Tracce sulle unghie di Chiara Poggi riconducibili a Sempio
Secondo la genetista Denise Albani, che parta di aplotipo «misti parziali» per la quantità e le condizioni del materiale biologico su cui si è lavorato, dai calcoli biostatistici «con supporto moderatamente forteforte e moderato» il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio, ma non è stato possibile «addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto ». È quanto si legge nella perizia depositata nell’incidente probatorio sul delitto di Garlasco, in cui Albani sottolinea anche che non è possibile stabilire con «rigore scientifico» quali siano state le modalità di deposizione del materiale biologico, ovvero se «provengano da fonti del Dna depositate sotto o sopra le unghie della vittima e, nell’ambito della stessa mano, da quale dito provengano, quali siano state le modalità di deposizione del materiale biologico originario, perché ciò si sia verificato (per contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato), quando sia avvenuta la deposizione del materiale biologico». 🔗 Leggi su Lettera43.it
