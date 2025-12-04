Garlasco la perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi | Forte compatibilità con famiglia Sempio nessuna certezza d’identificazione

Una compatibilità genetica, come già emerso nei giorni scorsi, ma non un’identificazione. È questo il cuore della nuova perizia depositata nell’incidente probatorio sul delitto di Garlasco, in cui la genetista forense Denise Albani ha analizzato il materiale biologico rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007. Quel Dna “misto, incompleto e non attribuibile” come già definito dalla genetista non potevano che portare all’impossibilità di una identificazione individuale. Una evidenza che Albani aveva già chiarito. Compatibilità di linea paterna, non identità individuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, la perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi: “Forte compatibilità con famiglia Sempio, nessuna certezza d’identificazione”

Altre letture consigliate

Garlasco, l'esito della super-perizia: "Sulle unghie di Chiara Poggi dna compatibile con quello di Sempio" Vai su X

Il caso #Garlasco: depositata la perizia sul DNA trovato sulle unghie di Chiara #Poggi. Secondo le prime anticipazioni, quelle tracce genetiche sarebbero riconducibili ad Andrea #Sempio. La difesa è pronta a dare battaglia. #Tg1 Giuseppe La Venia - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, la perizia sul Dna: «Tracce sulle unghie di Chiara Poggi riconducibili a Sempio» - Garlasco, la perizia sul Dna: «Tracce sulle unghie di Chiara Poggi riconducibili alla linea maschile della famiglia Sempio». Scrive lettera43.it

Delitto di Garlasco, la perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi: “Nessuna identificazione individuale” - La nuova perizia rileva compatibilità del DNA con la famiglia Sempio ma esclude l'identificazione individuale sotto le unghie di Chiara Poggi ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Garlasco, la conferma dalla perizia della genetista Denise Albani: “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi attribuibile alla linea paterna di Andrea Sempio” - Consegnata alla Procura la relazione di oltre 90 pagine, dove tuttavia si evidenzia come sia impossibile arrivare dall'analisi del cromosoma Y all’identificazione “di un singolo soggetto” ... Da ilgiorno.it

Delitto di Garlasco, la perizia conferma: “C’è il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi” - La perizia della genetista Denise Albani che però precisa: "Non è un risultato certamente affidabile" Sulle unghie di Chiara Poggi ci sono tracce di Dna compatibili con quello di Andrea Sempio: è quan ... Segnala tpi.it

Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara è di Sempio (ma il risultato non è affidabile): cosa non torna secondo la perizia di 94 pagine - La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui. msn.com scrive

Garlasco, la perizia conferma: “Il Dna sotto le unghie di Chiara è compatibile con la linea paterna di Sempio” - La perizia depositata ieri della biologa genetista Denise Albani alla giudice Daniela Garlaschelli conferma: "Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi ... Secondo fanpage.it