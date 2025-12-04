Garlasco la perizia shock | Il Dna sulle unghie di Chiara è compatibile con la linea paterna di Sempio

Ildifforme.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La genetista Denise Albani, che ha condotto le analisi sui campioni, ha però specificato che il risultato non è affidabile, in quanto non è possibile stabilire "con rigore scientifico" le modalità e le tempistiche con cui il materiale biologico è stato depositato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

