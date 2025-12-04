Garlasco la perizia conferma | Quel Dna è di Sempio Ma sull’esito sarà battaglia

Garlasco (Pavia), 4 dicembre 2025 – Il deposito era previsto entro domani, è stato anticipato a ieri, ma solo oggi la relazione può essere ritirata dagli avvocati delle parti coinvolte. Alle 14.25 di ieri è arrivata la comunicazione alle parti del deposito della perizia conclusiva nell’ambito dell’ incidente probatorio su Andrea Sempio disposto dalla Gip Daniela Garlaschelli nella riaperta inchiesta sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. L’esito del lavoro dei periti, la genetista Denise Albani e i dattiloscopisti Domenico Marchigiani e Giovanni Di Censo, sarà discusso in contraddittorio tra le parti nell’udienza fissata al 18 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

