Garlasco la perizia conferma | Il Dna sotto le unghie di Chiara è compatibile con la linea paterna di Sempio

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul delitto di Garlasco hanno riportato alla luce le complesse valutazioni scientifiche sul materiale genetico repertato sul corpo di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. La recente perizia della biologa genetista Denise Albani, depositata alla giudice Daniela Garlaschelli, analizza in dettaglio il Dna sotto le unghie della vittima, concentrandosi sulla possibile compatibilità con la linea paterna di Andrea Sempio, indagato per concorso nell’omicidio. Leggi anche: Garlasco, sul Dna parla Lovati: “Falso, un atto di terrorismo” Il documento, lungo 90 pagine e reso noto in parte dal Tg1 attraverso i propri canali social, ribadisce la complessità dell’interpretazione delle tracce genetiche, evidenziando come le analisi sul cromosoma Y non consentano di identificare con certezza un singolo soggetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, la perizia conferma: “Il Dna sotto le unghie di Chiara è compatibile con la linea paterna di Sempio”

