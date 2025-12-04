Garlasco la perizia conferma | il Dna è di Sempio ma il risultato non è affidabile Non si può dire se è sopra o sotto le unghie di Chiara
La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui. Il risultato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Garlasco, la conferma dalla perizia della genetista Denise Albani: “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi attribuibile alla linea paterna di Andrea Sempio” - Consegnata alla Procura la relazione di oltre 90 pagine, dove tuttavia si evidenzia come sia impossibile arrivare dall'analisi del cromosoma Y all’identificazione “di un singolo soggetto” ... Riporta ilgiorno.it
Delitto di Garlasco, la perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi: “Nessuna identificazione individuale” - La nuova perizia rileva compatibilità del DNA con la famiglia Sempio ma esclude l'identificazione individuale sotto le unghie di Chiara Poggi ... Secondo ilfattoquotidiano.it
