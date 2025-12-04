Garlasco la perizia conferma | il Dna è di Sempio ma il risultato non è affidabile Non si può dire se è sopra o sotto le unghie di Chiara

La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui.

