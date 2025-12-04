Garlasco la perizia conferma | è di Sempio il dna sotto le unghie di Chiara Poggi La difesa | Per noi ha valore zero
Il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi è riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio, ma “l’analisi del cromosoma Y non consente di addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto”. Sono le conclusioni contenute nella relazione di oltre 90 pagine, in possesso dell’Adnkronos, del perito Denise Albani commissario capo tecnico biologo della Polizia di Stato, per l’incidente probatorio che vede indagato Andrea Sempio per l’omicido in concorso della ventiseienne di Garlasco. La perizia è un approfondimento che è stato svolto sulla carta poiché i margini ungueali sono stati interamente consumati, con il consenso delle parti – la difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio del 13 agosto 2007, e dei legali della famiglia di Chiara Poggi – dall’esperto Francesco De Stefano che ha svolto la perizia nel 2014 quando era in corso il processo d’appello bis e nell’indagine non esisteva l’attuale indagato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
