Garlasco la perizia conferma | Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara

AGI - Il dna sulle unghie di Chiara Poggi può essere attribuito per l' analisi biostastistica ad Andrea Sempio ma per la perita Denise Albani non è possibile stabilire con "rigore scientifico" se gli aplotipi "provengano da fonti del DNA depositate sotto o sopra le unghie della vittima e, nell'ambito della stessa mano, da quale dito provengano, quali siano state le modalità di deposizione del materiale biologico originario, perché ciò si sia verificato (per contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato), quando sia avvenuta la deposizione del materiale biologico".Sono le conclusioni della perizia anticipate dal Tg1 e lette dall'AGI. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garlasco, la perizia conferma: "Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara"

