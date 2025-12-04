Garlasco la nuova perizia | il Dna è compatibile con la linea Sempio ma non identificabile

La nuova perizia depositata nell’incidente probatorio sul caso Garlasco, anticipata dal Tg1, riporta al centro dell’attenzione le tracce genetiche trovate sotto le unghie di Chiara Poggi. Il lavoro della genetista Denise Albani, incaricata dal giudice, conferma l’esistenza di un profilo maschile compatibile con la linea genetica della famiglia Sempio, ma ferma il campo ben prima di attribuire quel profilo a un individuo in particolare. Le analisi biostatistiche, infatti, parlano di un “supporto moderatamente forteforte e moderato” sull’appartenenza a quel lignaggio, ma la qualità del materiale biologico non consente ulteriori certezze. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Garlasco, la nuova perizia: il Dna è compatibile con la linea Sempio ma non identificabile

