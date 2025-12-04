Garlasco la conferma sul dna é appena arrivata

– Nel fascicolo del delitto di Garlasco, uno dei cold case più discussi degli ultimi anni, arriva un nuovo elemento destinato a far discutere. La giudice Daniela Garlaschelli ha infatti ricevuto la perizia della biologa genetista Denise Albani, depositata nell’ambito dell’incidente probatorio avviato sei mesi fa. Un documento atteso, nato per chiarire il valore delle tracce biologiche rinvenute sotto le unghie di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Al centro dell’analisi c’è l’indagato Andrea Sempio, sul quale negli ultimi mesi si sono concentrate nuove attenzioni investigative. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, la conferma sul dna é appena arrivata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Garlasco, la perizia conferma: "Il Dna sotto le unghie di Chiara è compatibile con la linea paterna di Sempio" Vai su X

Tg2. . Caso #Garlasco. Spuntano foto inedite di #AndreaSempio davanti a casa #Poggi qualche ora dopo l'omicidio di Chiara. Per i suoi legali sono solo una conferma di quanto l'uomo, ora indagato, ha sempre detto Vai su Facebook

Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara è di Sempio ma il risultato non è affidabile: «Impossibile identificare un singolo soggetto» - La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui. msn.com scrive

Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara è di Sempio (ma il risultato non è affidabile): cosa non torna secondo la perizia di 94 pagine - La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui. Scrive msn.com

Garlasco, la perizia conferma: “Il Dna sotto le unghie di Chiara è compatibile con la linea paterna di Sempio” - La perizia depositata ieri della biologa genetista Denise Albani alla giudice Daniela Garlaschelli conferma: "Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi ... fanpage.it scrive

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Risultati dna gli stessi dei nostri consulenti, attendiamo con prudenza” - L'avvocato Antonio De Rensis ha parlato ieri sera di Garlasco con i microfoni de La Vita in diretta sulle indiscrezioni riguardanti il dna ... Segnala ilsussidiario.net

Garlasco, la genetista di Sempio: "Il Dna sotto le unghie di Chiara è comparabile". Spuntano le ricevute della Bozzola - Sembra uno di quei foglietti quadrati, che si tenevano vicino al telefono fisso per prendere appunti. Segnala ilgiornale.it

Delitto di Garlasco, “Dna sulle unghie di Chiara Poggi misto, incompleto e non attribuibile” - A un giorno dai risultati della nuova analisi sulle impronte presenti nella villetta di Garlasco e riferibili a Chiara Poggi, il fratello e un carabiniere, arrivano gli attesissimi risultati sulle ... Come scrive ilfattoquotidiano.it