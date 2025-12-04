Garlasco il dna sulle unghie di Chiara è di Sempio ma il risultato non è affidabile | Impossibile identificare un singolo soggetto

La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui. Il risultato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara è di Sempio ma il risultato non è affidabile: «Impossibile identificare un singolo soggetto»

