Garlasco il Dna è di Sempio ma il risultato non è affidabile | cosa dice la perizia Non si può dire se è sopra o sotto le unghie di Chiara

Ilmessaggero.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova analisi sul Dna del caso Garlasco mostra 12 marcatori compatibili con la linea maschile di Andrea Sempio, ma questo non significa che sia del tutto riconducibile a lui. Il risultato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, il Dna è di Sempio ma il risultato non è affidabile: cosa dice la perizia. «Non si può dire se è sopra o sotto le unghie di Chiara»

