Garlasco i periti su Andrea Sempio | Nessuna traccia riconducibile

Lavoro finito per i periti incaricati dalla giudice delle indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli di fornire le risposte su impronte e tracce genetiche trovate nella villetta di via Pascoli a Garlasco dove il 13 agosto 2007 è stata uccisa Chiara Poggi. Intorno alle 14.30 di mercoledì alle parti è arrivata una mail firmata dalla genetista Denise Albani, dal dattiloscopista Domenico Marchigiani e dal perito Giovanni Di Censo in cui danno conto di aver depositato le proprie relazioni sull'incidente probatorio che riguarda Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso della ventiseienne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, i periti su Andrea Sempio: "Nessuna traccia riconducibile"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Garlasco I periti nominati dalla Gip di Pavia hanno depositato la loro relazione con gli esiti delle analisi condotte nei mesi scorsi, tra cui quella cardine che riguarda il materiale genetico repertato sotto le unghie della vittima, Chiara Poggi. - facebook.com Vai su Facebook

#Garlasco I periti nominati dalla Gip di Pavia hanno depositato la loro relazione con gli esiti delle analisi condotte nei mesi scorsi, tra cui quella cardine che riguarda il materiale genetico repertato sotto le unghie della vittima Chiara Poggi. Vai su X

Garlasco, depositata la perizia sulle tracce di dna sulle unghie di Chiara Poggi - La consulente nominata dal tribunale ha rilevato una compatibilità con la linea maschile della famiglia Sempio. rainews.it scrive

Garlasco, qual è il movente di Andrea Sempio? Ecco i 6 punti contro di lui: dal Dna, alle telefonate all'impronta 33 - Gli investigatori, coordinati dalla procura di Pavia, sono convinti di averlo individuato e proprio il movente potrebbe diventare il ... Da ilmattino.it

Garlasco, qual è il movente di Andrea Sempio? I 6 elementi contro di lui: dal Dna alle telefonate e l'impronta 33 - Gli investigatori, coordinati dalla procura di Pavia, sono convinti di averlo individuato e proprio il movente potrebbe diventare il ... Scrive leggo.it

Garlasco, lavoro finito per i periti: depositate relazioni su impronte e Dna - Lavoro finito per i periti incaricati dalla giudice delle indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli di fornire le risposte su impronte e tracce genetiche trovate nella villetta di via Pascoli ... Da msn.com

Garlasco, chiamate “anomale” tra Sempio, Sapone e i legali/ Venditti: “Indagine precedente? Eccesso di zelo” - Delitto di Garlasco, weekend di chiamate "anomale" tra Andrea Sempio, Sapone e legali. Come scrive ilsussidiario.net

Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio non esclude il rinvio a giudizio: quali sono le prove contro di lui - L'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, non esclude il rinvio a giudizio per il suo assistito, indagato nel caso del delitto di Garlasco. Si legge su virgilio.it