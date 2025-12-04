Garlasco i periti su Andrea Sempio | Nessuna traccia riconducibile

Liberoquotidiano.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavoro finito per i periti incaricati dalla giudice delle indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli di fornire le risposte su impronte e tracce genetiche trovate nella villetta di via Pascoli a Garlasco dove il 13 agosto 2007 è stata uccisa Chiara Poggi. Intorno alle 14.30 di mercoledì alle parti è arrivata una mail firmata dalla genetista Denise Albani, dal dattiloscopista Domenico Marchigiani e dal perito Giovanni Di Censo in cui danno conto di aver depositato le proprie relazioni sull'incidente probatorio che riguarda Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso della ventiseienne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

garlasco i periti su andrea sempio nessuna traccia riconducibile

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, i periti su Andrea Sempio: "Nessuna traccia riconducibile"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

garlasco periti andrea sempioGarlasco, depositata la perizia sulle tracce di dna sulle unghie di Chiara Poggi - La consulente nominata dal tribunale ha rilevato una compatibilità con la linea maschile della famiglia Sempio. rainews.it scrive

garlasco periti andrea sempioGarlasco, qual è il movente di Andrea Sempio? Ecco i 6 punti contro di lui: dal Dna, alle telefonate all'impronta 33 - Gli investigatori, coordinati dalla procura di Pavia, sono convinti di averlo individuato e proprio il movente potrebbe diventare il ... Da ilmattino.it

garlasco periti andrea sempioGarlasco, qual è il movente di Andrea Sempio? I 6 elementi contro di lui: dal Dna alle telefonate e l'impronta 33 - Gli investigatori, coordinati dalla procura di Pavia, sono convinti di averlo individuato e proprio il movente potrebbe diventare il ... Scrive leggo.it

garlasco periti andrea sempioGarlasco, lavoro finito per i periti: depositate relazioni su impronte e Dna - Lavoro finito per i periti incaricati dalla giudice delle indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli di fornire le risposte su impronte e tracce genetiche trovate nella villetta di via Pascoli ... Da msn.com

garlasco periti andrea sempioGarlasco, chiamate “anomale” tra Sempio, Sapone e i legali/ Venditti: “Indagine precedente? Eccesso di zelo” - Delitto di Garlasco, weekend di chiamate "anomale" tra Andrea Sempio, Sapone e legali. Come scrive ilsussidiario.net

garlasco periti andrea sempioGarlasco, l'avvocato di Andrea Sempio non esclude il rinvio a giudizio: quali sono le prove contro di lui - L'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, non esclude il rinvio a giudizio per il suo assistito, indagato nel caso del delitto di Garlasco. Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Periti Andrea Sempio