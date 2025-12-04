Garlasco i difensori di Sempio contro la nuova perizia | Risultati falsi fuorvianti e sbagliati La difesa di Stasi celebra un primo punto fermo

La nuova perizia depositata dalla genetista Denise Albani nell’incidente probatorio sul caso Garlasco continua ad alimentare il dibattito tra le difese degli indagati e a fornire nuovi elementi alle indagini della Procura di Pavia. Al centro del confronto ci sono soprattutto le prove del Dna, che secondo i legali assumono significati opposti a seconda della parte. Per Liborio Cataliotti, difensore insieme ad Angela Taccia di Andrea Sempio, unico indagato in questo nuovo filone di indagine, dalla perizia arriverebbero « prove disomogenee ». Per Giada Bocellari, che assiste Alberto Stasi con il legale Antonio De Rensis, parla di «un primo punto fermo in questa nuova indagine». 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Caso Garlasco. Andrea Sempio a Reggio Emilia. Era con i suoi difensori nel bar di fianco al tribunale: dal pranzo in un luogo top secret alla riunione per l’intero pomeriggio. - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, ecco i sei indizi che possono incolpare Sempio - L'inchiesta sul delitto di Garlasco, che vide la tragica morte di Chiara Poggi, è nuovamente sotto i riflettori con l'indagine che vede coinvolto Andrea ... thesocialpost.it scrive

Garlasco, qual è il movente di Andrea Sempio? Ecco i 6 punti contro di lui: dal Dna, alle telefonate all'impronta 33 - Gli investigatori, coordinati dalla procura di Pavia, sono convinti di averlo individuato e proprio il movente potrebbe diventare il ... ilmattino.it scrive

Garlasco, il movente di Andrea Sempio: ecco i 6 punti contro di lui. Dal Dna, alle telefonate all'impronta 33 - Gli investigatori, coordinati dalla procura di Pavia, sono convinti di averlo individuato e proprio il movente potrebbe diventare il ... Riporta ilmessaggero.it

Sempio, perché gli inquirenti sono certi del movente. I 6 punti contro di lui | Andrea davanti casa Poggi il giorno del delitto: le foto - Gli investigatori sono convinti di aver individuato il movente, che potrebbe diventare il punto chiave dell’accusa contro Andrea Sempio ... Si legge su msn.com

Garlasco, pubblicate le foto di Sempio davanti a casa Poggi dopo il delitto. La legale: “Confermano il suo racconto” - Inedite per 18 anni, sono state pubblicate le foto che documentano il momento in cui Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, si presenta per due volte davanti alla villetta di Gar ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Garlasco, “Conosco la verità sul Dna sotto le unghie di Chiara”: la notizia esplode sul caso | Dopo 18 anni adesso arriva la svolta - L’incidente probatorio è ancora in corso e nessuna perizia ufficiale è stata depositata, ma intorno al caso Garlasco si è riacceso un clima di ansia e confusione. Scrive romait.it