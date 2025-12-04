Garlasco foto di Andrea Sempio e perizia già depositata ribaltano tutto il caso

La perizia genetica più attesa dell’anno è arrivata in anticipo, ma il suo contenuto resta blindato: poche persone, tra inquirenti e avvocati, conoscono con precisione i risultati delle analisi sul DNA su Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Denise Albani, la genetista forense nominata dalla Procura di Pavia, ha, infatti, consegnato martedì 3 dicembre la documentazione finale relativa agli accertamenti condotti sul materiale biologico recuperato dalle unghie della vittima. La consegna è avvenuta con due giorni di anticipo, non il 5 dicembre come inizialmente previsto, e apre la strada all’udienza decisiva del 18 dicembre, quando avrà inizio il dibattimento che deciderà probabilmente il destino di Andrea Sempio, attuale indagato per il delitto. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, foto di Andrea Sempio e perizia già depositata ribaltano tutto il caso

